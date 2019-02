Se lo domanda, il sindaco di Messina Cateno De Luca: “Falliamo o non falliamo?”

Se lo domanda, il sindaco di Messina, Cateno De Luca, scrivendolo sulla sua pagina Facebook: “falliamo o non falliamo?”.

E De Luca, aggiunge: “Questo ora è il dilemma! Ma perché non mi fate lavorare in pace? Perché disseminate dubbi ed insinuare insicurezza? Non capite che così fate male a Messina e non a Cateno De Luca?”.

“SE MI FATE LAVORARE IN SANTA PACE PER ALMENO TRE ANNI NON SOLO EVITEREMO IL DISSESTO MA RILANCEREMO MESSINA”.

“Ora però fatemi lavorare con il mio metodo e le mie scelte perché IO CI METTO LA FACCIA SENZA SE SENZA MA”!

#fatelavorareilsindacodeluca