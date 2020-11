Se lo e’ chiesto la notte scorsa, pubblicando su Facebook… la sua nuova ordinanza tra la fine di sabato e l’inizio del 29 novembre, il primo cittadino peloritano Cateno De Luca

“Tutti liberi abbiamo scherzato?”. Se lo e’ chiesto la notte scorsa, pubblicando su Facebook… il suo nuovo provvedimento ordinatorio… tra la fine di sabato e l’inizio del 29 novembre, il primo cittadino peloritano Cateno De Luca.

De Luca ha proseguito affermando: “Covid…, anche a Messina ci siamo adeguati alle Disposizioni nazionali e regionali essendo stata la Sicilia classificata zona gialla. Rimane in vigore il divieto di sostare nelle aree pubbliche compreso strade piazze e parchi. Gli asili nido e ludoteche, pubblici e privati, potranno riaprire da lunedì prossimo mentre le scuole rimarranno chiuse fino a quando saranno completate le attività di screening epidemiologico in base al calendario che sarà reso pubblico domani unitamente all’apposita ordinanza”.

La raccomandazione per tutti, ovviamente, rimane quella di non comportarci come se il pericolo di contagio non esistesse più. Ma il professor Antonello Giarratano, componente del Comitato tecnico scientifico regionale per l’emergenza Covid e voce autorevolissima, ha qualche, diciamo, perplessità sul giallo che ha ‘regalato’ alla Sicilia un regime più leggero di restrizione: “per me, ed è un parere condiviso dalla maggioranza dei colleghi, la Sicilia è ancora arancione, sicuramente sotto il profilo dei ricoveri negli ospedali e in terapia intensiva. Non comprendo questa alternanza cromatica che rischia di creare danni molto seri”.

“Vi invito a leggere il contenuto dell’ordinanza sindacale appena pubblicata e che entrerà in vigore da domani mattina”.