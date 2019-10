“Se lo Stato intende abbandonare la Città di Messina non pronunciando lo stato di emergenza abitativa socio-sanitaria ed ambientale, qui scoppia la rivoluzione più grande della storia che l’Italia abbia mai vissuto” [Video]

🇮🇹 Se lo Stato intende abbandonare la Città di Messina non pronunciando lo stato di emergenza abitativa socio-sanitaria ed ambientale , qui scoppia la rivoluzione più grande della storia che l'Italia abbia mai vissuto. C'è un esercito di appena 7 mila baraccati aventi diritto alla casa, alla salute e ad una esistenza serena e dignitosa.I forconi a confronto sono ministranti clericali, qui si difende il diritto alla vita che è sacra quanto quella degli stranieri in difficoltà che trovano protezione. Non possiamo più aspettare !!

Pubblicato da Salvatore Sorbello – Consigliere Comunale di Messina su Giovedì 3 ottobre 2019