“Se #Roma non ci ascolta, corriamo il rischio di combattere una guerra con le fionde”. Cosi’ oggi in un comunicato ha riferito il governatore siciliano Nello Musumeci.

Musumeci ha sottolineato: “abbiamo chiesto 362 aspiratori elettrici e ce ne hanno consegnati zero. Cinquecentomila kit diagnostici, consegnati zero. Ventilatori elettrici, richiesti 416 e consegnati zero. Mascherine ffp2 e ffp3 richieste 5,2 milioni, consegnate 41.560. Mascherine chirurgiche richieste 13 milioni, consegnate 170mila. Guanti sterili richiesti 53milioni, consegnati 82mila”.

