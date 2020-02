Sea Watch, Magistro: “La Sicilia è ancora oggi una colonia”

“Ma la nostra Sicilia, quanto conta? Ieri un Presidente di Regione a Statuto Speciale sul caso Sea Watch dice ‘non si sbarca’ per motivi sanitari, in quanto non sappiamo chi a bordo potrebbe aver contratto il Coronavirus. Risultato? Stamani, chi era a bordo sbarca ugualmente. Un Paese senza autorità è destinato a fallire. La Sicilia evidentemente continua ad essere solo un colonia, ininfluente sia a livello nazionale che estero, non esiste altra spiegazione”. Così afferma Alessandro Magistro, promotore della legge regionale sulla Consulta giovanile siciliana.

“Non è possibile vedere il resto dell’Italia in isolamento anche per casi sospetti – conclude Magistro – mentre in Sicilia i migranti, seppure in evidenti difficoltà, potrebbero mettere a rischio la vita di chi li soccorre, del personale sanitario in prima linea e dalle forze dell’ordine. Si all’accoglienza, ma con responsabilità e senza rischiare nessuna vita”.