Senatrice Nunzia Catalfo (M5S): “Domani sarà presente la deputazione catanese, con Luigi Di Maio”

Così si esprime la senatrice pentastellata Nunzia Catalfo: “domani mattina sarò con il vice premier Luigi Di Maio e con tutta la deputazione catanese nei territori colpiti dall’evento sismico, per stare vicino agli sfollati e verificare lo stato dei luoghi, in modo da approntare e pianificare gli aiuti da parte del Governo nazionale per queste zone. Da sottolineare anche il grande lavoro della Protezione Civile, dei vigili del Fuoco e di tutte le forze dell’ordine, che hanno fatto un eccellente lavoro per prestare immediato soccorso alla popolazione. Il Movimento 5 Stelle è vicino ai catanesi e, già dalle prime ore del mattino di oggi, diversi deputati si sono recati nei Comuni colpiti dal sisma per far sentire la propria presenza ai cittadini”.

Questo il programma di Luigi Di Maio: “ore 10.30 a Zafferana Etnea per un sopralluogo delle frazioni di Fleri, Pisano e Poggio Felice. Alle 11.45 a Santa Venerina, alle 12.50 ad Acireale, alle 13.45 ad Aci Sant’Antonio, alle 14.25 a Viagrande. Infine, alle 15.30 a Catania parteciperà alla riunione in Prefettura dove è allestito il Centro di coordinamento dei soccorsi”.