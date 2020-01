Sentenza della Corte d’Appello di Roma, sul caso di Laura Massaro: “per la prima volta viene tenuta in considerazione la volontà del minore”. A riferirlo è la deputata nazionale Veronica Giannone (portaVoce alla Camera nella XI^ Commissione Lavoro Pubblico e Privato, segretario di Commissione Bicamerale per la Tutela dell’infanzia e dell’Adolescenza).

Continua così la Giannone: “incontrai Laura Massaro diversi mesi fa davanti Montecitorio, durante il suo primo sit-in di protesta, contro la VIOLENZA ISTITUZIONALE, contro un SISTEMA che anziché tutelare i minori come la Legge IMPONE, come IMPONE la COSCIENZA di uno Stato che si definisce CIVILE, tutela chi commette errori, chi stravolge la realtà dei fatti, chi interpreta atteggiamenti normali come dannosi, per screditare madri che hanno avuto il coraggio di denunciare violenza domestica e che si ritrovano ad essere trattate come delinquenti. Di strada ne abbiamo fatta, cara Laura, e tra interpellanze al Ministro, interventi di fine seduta, conferenze stampa, comunicati e post, abbiamo dato tutte noi stesse, tu più di chiunque altro, perché con il tuo coraggio, la tua determinazione, la tua forza, il tuo amore per tuo figlio, hai fatto uscire allo scoperto tante donne che vivono lo stesso dolore, senza alcun motivo”!

“Ieri, appena ricevuto il messaggio dell’Avvocato Stipa, meraviglioso uomo oltre che avvocato, che mi diceva -HANNO ACCOLTO L’APPELLO-, il mio cuore è esploso di gioia. Sono contenta Laura, per te, per il tuo bambino soprattutto, perché potrà tornare a vivere la sua vita in serenità, accanto a te! Questo risultato è il primo, ma so che continueremo a lottare per tutti i bambini, per la loro serenità, e arriveranno altri risultati. Non molleremo, finché avremo fiato in corpo. Grazie Laura. L’affetto che provo per voi è immenso ❤️”.

Un grande grazie va anche a queste splendide donne: