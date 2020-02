Serata di relax oggi, per il leader Lega Matteo Salvini incantato dalla bellezza di Chianalea di Scilla

Relax serale oggi, per il leader Lega Matteo Salvini incantato dalla bellezze calabresi, per le quali ha scritto su Facebook: “vi auguro una splendida serata dalla magica Chianalea di Scilla, autentico gioiello”.

Tutto, dopo essere stato nel pomeriggio al Teatro Odeon del capoluogo reggino ed in visita ai carabinieri a Vibo Valentia… sulla prima circostanza Salvini ha riferito: “splendida serata qui a Reggio Calabria: affetto, sorrisi, entusiasmo. Grazie per la vostra fiducia. E ora al lavoro per cambiare questa splendida terra, avanti tutta”!