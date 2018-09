Serena Giannetto (vice presidente del Consiglio Comunale di Messina): “Si è conclusa da poco la seduta, in una lunga giornata”

La vice presidente dell’Assise di Palazzo Zanca Serena Giannetto del M5S, al termine della seduta di ieri ha scritto: “si è concluso da poco il Consiglio Comunale, giornata lunga ma l’obiettivo è stato centrato. Aver proposto determinati emendamenti, non è stato sinonimo di scontro e ostruzionismo ma semplicemente aver voluto dare il proprio contributo per migliorare le sorti di questa Città svolgendo appieno il proprio dovere”.

“Se si lavorerà in sinergia i risultati sicuramente verranno, altrimenti chi ci perderà non sarà ne il Consiglio, ne l’Amministrazione, ne il sindaco, ma chi ci perderà sarà un’intera comunità che oggi tutti noi rappresentiamo. Non solo su questa delibera, ma per tutti gli atti che metteranno al centro Messina, a prescindere dal colore politico, avranno il mio consenso ma personalmente non mi intimorirò mai davanti ad atteggiamenti aggressivi e ostili”.

“Chi ha la coscienza pulita può camminare sempre a testa alta. L’unione fa la forza e se veramente abbiamo a cuore questa città abbiamo l’obbligo a dare il massimo facendo ognuno la propria parte. Per me Messina viene prima di tutto, SEMPRE”.