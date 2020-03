Settimana bianca a Madonna di Campiglio: “La situazione e’ piu’ grave di quanto previsto”

A SCRIVERE IN TAL MODO, OGGI ON LINE, E' STATO IL SINDACO DI MESSINA CATENO DE LUCA

“Sono già 115 i nominativi dei messinesi che hanno soggiornato in tre strutture alberghiere di Madonna di Campiglio dal 29 febbraio al 7 marzo per la settimana bianca”. A scrivere in tal modo, oggi, on line e’ stato il primo cittadino peloritano Cateno De Luca.

De Luca, ha sottolineato e concluso: “siamo in attesa di altri dati richiesti alla questura di Trento per coloro che hanno soggiornato in B & B o chalet perché il numero dovrebbe essere di circa 140 nominativi. Ho già avvisato la Prefettura e l’ASP della gravità della situazione”.