“Sfiducia al Presidente bocciata”! Ha scritto cosi’ su Facebook, la parlamentare regionale messinese di Fratelli d’Italia, Elvira Amata.

La Amata ha proseguito: “in giornate così mi chiedo se sia davvero questo il senso del nostro mandato…! Abbiamo appena finito di votare la mozione di sfiducia presentata nei confronti del Presidente Musumeci dal M5S. Ovviamente l’Aula l’ha bocciata. Del resto si sapeva… ed era ovvio”.

“Non c’era neanche un argomento uno che fosse consistente. Ma transeat, democrazia è anche questo. E Dio la benedica”.

“Mi chiedo però, sapendo che le mozioni di sfiducia hanno criterio priorità nel dibattito del nostro Parlamento, se non vi siano delle urgenze maggiori al -giochetto- della politica, delle risposte immediate da dare alla Sicilia, decisamente più pressanti di una trovata promozionale dall’epilogo pure scontato. Ecco, io le perdite di tempo non le sopporto proprio. A maggior ragione se avvengono sulle spalle dei siciliani”.