“Si disponga un programma per l’esposizione della Vara a partire dal primo agosto fino al 15 in Piazza Castronovo e dalla sera del 15 agosto sino a tutto il mese di ottobre in Piazza Duomo, in modo da diluire nel tempo le visite”

Il Consigliere Comunale di Messina Salvatore Sorbello chiede: “di voler predisporre un programma per l’esposizione della Vara a partire dal primo agosto fino al 15 in Piazza Castronovo e dalla sera del 15 agosto sino a tutto il mese di ottobre in Piazza Duomo, in modo da diluire nel tempo le visite”.

Sorbello aggiunge e conclude: “inoltre, l’esposizione trimestrale della Vara e dei Giganti all’aperto, in Piazza Duomo, garantirebbe un afflusso continuo di visitatori, diluito nel tempo, che funge da attrazione turistica per tutto il centro storico ed il suo commercio, colpito duramente dalla crisi economica. Con l’occasione si ricorda che per quanto concerne i Giganti, con le dovute accortezze, nulla vieta a Mata e Grifone di poter sfilare per la città secondo il percorso di rito, accompagnati dagli storici gruppi folcloristici dei canterini, distanziati tra loro secondo le misure stabilite dalla normativa anti covid”.