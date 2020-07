Si è svolta stamani in I Commissione consiliare Trasporti, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, una audizione del Presidente di ATM S.p.A. Giuseppe Campagna, alla presenza anche dell’ing. Domenico Cerniglia, responsabile del servizio di mobilità urbana del Dipartimento servizi territoriali ed urbanistici del Comune di Messina

Si è svolta stamani in I Commissione consiliare Trasporti, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, una audizione del Presidente di ATM S.p.A. Giuseppe Campagna, alla presenza anche dell’ing. Domenico Cerniglia, responsabile del servizio di mobilità urbana del Dipartimento servizi territoriali ed urbanistici.

“La seduta si è resa necessaria – chiarisce Gioveni – per verificare con la nuova azienda il primo mese di attività dei vari servizi (trasporto pubblico, gestione ZTL, rilascio pass ai residenti, abbonamenti ecc.). Si è fatto riferimento anche alle modalità di assunzione degli autisti – prosegue il Presidente – sia quelle attuali col contratto di apprendistato professionalizzante (per le quali dal 13 al 20 luglio saranno espletate le prove pratiche), sia per gli over 30 per le quali il Presidente Campagna, pur manifestando la sua disponibilità visto che già si sta lavorando su un nuovo bando, ha ribadito la difficoltà per l’azienda in questo momento di optare per una soluzione che, conti alla mano, genererebbe dei maggiori costi; a tal riguardo la Commissione ha chiesto al Presidente Campagna di far pervenire l’analisi di questi costi al fine di verificarne la sostenibilità”.

Il Presidente Gioveni ha anche chiesto forme di abbonamento per la sosta rivolta ai lavoratori del centro a seguito dell’aumento delle tariffe, ritenendo improponibile per tanti utenti arrivare a pagare fino a 6 euro al giorno; a tal riguardo il Presidente Campagna ha chiarito che occorrerà un indirizzo della Giunta o dello stesso Dipartimento in quanto è una loro prerogativa stabilire le misure delle tariffe o l’adozione di nuove forme di abbonamento.

“La Commissione infine – conclude Gioveni – ha preso atto di due distinte richieste di audizione provenienti da diverse organizzazioni sindacali sul tema delle assunzioni di autisti in ATM S.p.A. che si tenterà di soddisfare al più presto”.