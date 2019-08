Si è svolta stamattina la riunione della COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) presieduta anche dal sottosegretario del Movimento 5 Stelle Carlo Sibilia. La commissione ha ufficialmente deliberato l’assunzione di 11 agenti di polizia locale per il Comune di Messina.

Dichiarano i portavoce messinesi del Movimento 5 Stelle Alessio Villarosa, Francesco D’Uva, Barbara Floridia, Grazia d’Angelo e Antonella Papiro: “sappiamo che c’è ancora tanto da fare ma questo è un inizio importante e, ancora una volta, è la conferma che il nostro Governo vuole agire per garantire più sicurezza e tranquillità per cittadini e territorio. Ogni mese cerchiamo di supportare al meglio tutte le amministrazioni locali, soprattutto quelle in difficoltà finanziaria come la città di Messina affinchè vengano garantiti al meglio i servizi essenziali per i cittadini”.