Si è svolto martedì 21 gennaio 2020, alle ore 15.00, presso la Sala Giunta di Palazzo Zanca, l’incontro chiesto ed ottenuto dal Segretario Regionale Fast Confsal Nino Di Mento, che dopo l’ennesimo insabbiamento degli approdi marittimi di Tremestieri, dovuto alle forti mareggiate del dicembre scorso, è intervenuto determinato sull’emergenza, in una lettera indirizzata al Sindaco ed al Prefetto, proponendo gli Approdi emergenziali di Tremestieri, come area di stoccaggio dei mezzi pesanti, quando si verifica l’inibizione della navigazione, determinata sia di eventi legati alle avverse condizioni meteo e/o insabbiamento.

Tutto ciò garantirebbe – ha spiegato Di Mento – la continuità lavorativa degli Operatori Portuali ed un controllato flusso dei TIR in sicurezza, presso gli imbarchi di Rada San Francesco e del Porto Storico, attraverso un vero e proprio piano di contenimento e di gestione dell’emergenza. All’Incontro convocato dal Vice Sindaco Salvatore Mondello insieme all’Assessore Dafne Musolino, erano presenti, i vertici delle Comando della Polizia Municipale, i Dirigenti del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici/Mobilità Urbana e la Delegazione Fast Confsal, capitanata dal Segretario Regionale Nino Di Mento, Guglielmo Pellegrino, Lillo Turiaco, Antonio Di Bua, Luciano Lepro, Nino Libro e Roberto Dattola, la quale ha avuto modo di illustrare nello specifico, ufficialmente la propria proposta. L’incontro si è concluso positivamente con l’accoglimento da parte dell’Amministrazione Comunale di tale iniziativa, avallata anche dalla parte tecnica. L’Amministrazione Comunale si è pertanto, fatta carico di un incontro di rifinitura presso la sede Prefettizia, ampliando il tavolo dei soggetti interessati, per una più ampia condivisione, insieme allee Società di navigazione, la Società gestore del Porto di Tremestieri, le Associazioni in rappresentanza dei Camionisti, l’Autorità Portuale di Sistema dello Stretto e la parte tecnica.

Siamo soddisfatti – conclude Di Mento – ringrazio l’Amministrazione Comunale, ma eravamo più che consapevoli della buona fede e del buonsenso della nostra nostra proposta, la quale compensa continuità lavorativa e sicurezza e disciplina dei TIR in città, negli eventi dovuti alle criticità degli approdi di Tremestieri. Dopo tante battaglie, fra le quali spicca quella della 16ma Autorità Portuale di Sistema dell’Area Integrata dello Stretto, oggi realtà, di cui la Fast Confsal è stata proponente e sostenitrice, coerentemente sin dal primo momento – continua Di Mento – si conferma, anche in questa occasione, una forza sindacale non solo di lotta, ma soprattutto, con personalità moderata e propositiva, attraverso il suo impegno e la sua determinazione, nel portare risultati di tutela per i diritti dei lavoratori e per il benessere e lo sviluppo città.