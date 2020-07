Si è svolto stamani, nel Salone degli specchi di Palazzo dei Leoni, un incontro tra i vertici della Città Metropolitana di Messina e i Dirigenti scolastici, per affrontare le problematiche dell’avvio del nuovo anno scolastico in relazione alla emergenza COVD-19

Si è svolto stamani, nel Salone degli specchi di Palazzo dei Leoni, un incontro tra i vertici della Città Metropolitana e i Dirigenti scolastici, per affrontare le problematiche dell’avvio del nuovo anno scolastico in relazione alla emergenza COVD-19.

Nell’incontro odierno , che ha fatto seguito ad un monitoraggio che ha riguardato tutti gli istituti secondari di secondo grado di pertinenza della Città Metropolitana, hanno partecipato il Sindaco Metropolitano Cateno De Luca, il Capo di Gabinetto dott. Franco Roccaforte, il responsabile del Servizio edilizia Metropolitana Nuccio Miceli, ed una folta rappresentanza di Dirigenti Scolastici.

Gli interventi dei Dirigenti hanno evidenziato i problemi che affliggono le scuole, primo fra tutti la cronica mancanza di aule, problema questo che aumenterà in maniera esponenziale a causa delle norme di distanziamento sociale previste per il contenimento del COVID-19, si è calcolato che con l’utilizzo di banchi monoposto negli Istituti superiori necessitano circa 300 nuove aule.

“Siamo consapevoli delle problematiche che affliggono gli Istituti scolastici, soprattutto in alcune zone del territorio provinciale ha dichiarato il Sindaco Metropolitano -cui faremo fronte, dapprima con una attenta opera di razionalizzazione delle risorse, e ove non vi verranno trovate altre soluzioni, anche con il ricorso alla locazione di immobili-. Supporteremo le attività didattiche, cercando di evitare il ricorso alla cosiddetta didattica a distanza. Entro questa settimana avremo il quadro complessivo della situazione, e già nella prossima avvieremo tutti gli interventi necessari per i quali abbiamo una disponibilità finanziaria ci circa 3 milioni di euro, da utilizzare per tutti i 65 plessi di competenza della Città Metropolitana, in modo da assicurare un regolare avvio delle attività scolastiche”.