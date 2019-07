Si esprime così il consigliere della Terza Circoscrizione di Messina Alessandro Cacciotto, sulle dichiarazioni dell’assessore alla Cultura Enzo Trimarchi

A parlare in una nota Alessandro Cacciotto consigliere della Terza Circoscrizione: “ritengo che l’assessore alla Cultura Trimarchi vada rimosso non solo per il fatto di aver usato frasi non consone verso la capitana Carola ma anche per non aver certamente brillato in una delega importante come quella della Cultura. Una Città come Messina merita certamente di più in tema di Cultura. Grave e non poco quanto esternato, considerando altresì che si tratta di un componente della Giunta di una Città Metropolitana. Non aver poi neppure gettato le basi neanche per una notte della Cultura, il minimo sindacale, la dice lunga sulla mancanza di piglio e di programmazione di Trimarchi. Insomma tra una frase a dir poco grave ed infelice, ed un approccio alla delega alla cultura molto tiepido, bene farebbe il primo cittadino a rivedere la posizione del componente della Giunta”.