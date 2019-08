Si sono svolti nei giorni 19 e 20 agosto 2019 nelle vie Seminario Estivo, Villaggio Svizzero, Isolato 13 e via Abetone, urgentissimi interventi di derattizzazione e deblattizzazione. L’imponente colonia di blatte e topi ha completamente terrorizzato gli abitanti delle vie succitate, e grazie all’intervento del consigliere di circoscrizione Giovanni Bucalo, è stato mobilitato il dipartimento Ambiente e Sanità diretto dal dott. Romolo Dell’Acqua e dall’assessore all’igiene cittadino Massimo Minutoli che si sono messi subito a disposizione per risolvere la gravosa situazione. L’intervento è stato coordinato da Giuseppe Cambria che ha indirizzato la squadra di addetti per l’opera di messa in sicurezza e igienizzazione.

Documentano la situazione le foto e video forniti dal consigliere Giovanni Bucalo “Nonostante il periodo difficile perché tutti in ferie”.

“Ha spiegato Giovanni Bucalo – siamo riusciti a risolvere questo increscioso problema in tempi record. Inoltre – ha proseguito Bucalo – i lavori non sarebbero stati possibili senza l’intervento degli esponenti dell’amministrazione”.