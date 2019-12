“Siamo andati a Bibbiano per primi e saremo gli ultimi ad andare via” [Video]

“Siamo andati a Bibbiano per primi e saremo gli ultimi ad andare via”! A scriverlo sulla sua pagina Facebook…, e’ stata la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni… a margine dell’evento che ha organizzato ieri a Bologna.

Ha concluso cosi’, la Meloni: “e non smetteremo di parlarne finché non sarà fatta verità e giustizia per i bambini e le famiglie coinvolte. Non basta una denuncia per farci stare in silenzio”.