Sicilia: “Blindo e riparto” [Video]

Sicilia: “Blindo e riparto. #BlindarePerRipartire #siciliablindataeripartenzaassicurata #ilsindacodelucaedilpresidentemusumeciripartesicilia”. È questo quanto ga scritto oggi su Facebook il sindaco di Messina Cateno De Luca rivolgendosi al governatore siciliano.

De Luca ha sottolineato: “che ne pensate di questo dialogo tra me ed il presidente della regione Siciliana Nello Musumeci?”.

“Ne parleremo stasera alle ore 18:45 in diretta sulla FB pagina De Luca Sindaco di Messina ed in contemporanea su su RTP canali 17, 117, 646 e 868 e su TCF canale 113 – tempo stretto – Zerouno TV, sul web e 666 e 87 digitale terrestre di Prima TV – Bella Radio TV in FM sui 103.7 e sul digitale terrestre canale 814 – Tele Puta Radio canale digitale 611 – Radio Night Tv – Onda TV ch 618 – EtnaRadio – gruppo RMB 88.4 fm”.