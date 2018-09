Sicilia Futura – ME: “Caro Cateno stai lavorando bene insieme al Consiglio, facendo finora delle cose eccellenti”

I consiglieri dei Dr a Palazzo Zanca, scrivono al sindaco di Messina: “caro Cateno stai lavorando bene insieme al Consiglio, facendo finora delle cose eccellenti! I nostri consiglieri di #SiciliaFutura ti propongono di lavorare al tuo fianco tutti gratis, per evitare che QUALCUNO (anche tu!!) possa dire che si facciano riunioni per il GETTONE o per fare ostruzionismo…”!

“Loro hanno detto di essere favorevoli alla tua proposta di ridurre i tempi dei lavori, ma per evitare che ci possiate speculare sopra lo vogliono fare gratis… dovresti esserne orgoglioso! Tutto ci aspettavamo da te, ma certo non che rimettessi in campo le tue dimissioni!!! Perché non ti limiti ad accettare e condividere la proposta? È troppo bella per essere vera”!

“Se vuoi fare campagna elettorale, o vittimismo, qui hai sbagliato di grosso! Vuoi avere dei consiglieri comunali o dei burattini?? Vuoi lavorare per Messina o vuoi ricominciare con la campagna elettorale? Attendiamo una risposta, stavolta noi entro 15 giorni”.