Sicurezza, Matilde Siracusano (FI) a Matteo Salvini: «Prima gli italiani, anche per Messina» [Video]

Intervenuta nella seduta odierna del Question Time alla Camera con il ministro Matteo Salvini, la deputata di Forza Italia, on. Matilde Siracusano, ha ribadito 3 punti fondamentali, in risposta al vicepresidente del Consiglio circa lo sgombero della Baraccopoli di Messina.

Afferma Siracusano: “ritengo necessario concedere alla Regione Siciliana i poteri straordinari per risolvere una situazione che se non è emergenziale, vuol dire che viviamo in uno Stato ipocrita. Inoltre, le baracche sono presenti a Messina dal 1908 però, le cattive gestioni amministrative del passato, non possono diventare un alibi per non risolvere il problema. Infine, lo slogan ‘prima gli italiani’ caro al ministro Salvini deve valere anche Messina, quindi dico prima i messinesi”.