“Signora Ministra degli Interni, perchè non si dimette?”. Ieri lo ha scritto sulla sua pagina Facebook, il sindaco peloritano Cateno De Luca.

Ha proseguito De Luca: ” Noi sabato prossimo blocchiamo lo Stretto di Messina e non si passa piu'”.

“Questa è la Renault 4 degli artisti di strada francesi (foto di qualche settimana fa), che continua a girare per la Sicilia dopo che il 22 marzo alle ore 22:30 ha abusivamente attraversato lo stretto di Messina”.

“Lei signora Ministra mi ha denunciato perché vi ho mandato a quel paese, ma continua a prendere per i fondelli i messinesi ed i siciliani consentendo lo sbarco indiscriminato in Sicilia come gli artisti di strada francesi”.

“Siccome ora mi sono stancato di essere preso in giro, le annuncio che sabato prossimo in assenza dell’introduzione del Sistema di Controllo proposto dal Comune di Messina e condiviso con Capitaneria di Porto e Autorita’ Portuale i siciliani bloccheranno lo Stretto di Messina”.