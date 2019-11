“Sindaco, anche tu mi prendi in giro”? Lo ha scritto, l’onorevole Cateno De Luca, primo cittadino di Messina, in relazione ad una domanda fattagli da un bambino della Citta’.

Ecco come ha continuato, De Luca: “Morgan è un ragazzo speciale ed è una grande amico mio ed è’ per tale motivo che gli ho regalato la mia prima fascia di sindaco per il suo compleanno. I suoi genitori Da marzo scorso, dopo che ho sollecitato gli uffici, hanno avuto riconosciuto il pass disabili”.

“Peccato, che ad oggi gli uffici comunali non hanno ancora provveduto a realizzare le strisce gialle e ad apporre la relativa segnaletica”.

Ai responsabili di questo Servizio comunale, dico: ” fate schifo e siete degli animali senza cuore”!

“I genitori di Morgan mi hanno contattato e con tanta umiltà (non volevano disturbare), mi hanno sollecitato un loro sacrosanto diritto. Ancora abbiamo dei dipendenti comunali ladri che si rubano lo stipendio e non hanno scrupoli. Se entro domani non saranno realizzate le strisce e non sarà apposta la segnaletica, vi prenderò personalmente a calci in culo e renderò pubblici i vostri nomi di ladri patentati”.

“Nei prossimi giorni farò verificare dal nuovo dirigente competente, se ci sono altre storture del genere e vedremo quante teste rotoleranno”.

“LADRI“!

PS: ” ed ora, aspetto che qualcuno o qualche sindacalista si indigni perla mia reazione”!