Soldi in cambio di voti: è la richiesta che avrebbe ricevuto il sindaco di Cinisi Gianni Palazzolo, segretario regionale in Sicilia di Azione e candidato alle Politiche del 25 settembre [Video]

IL POLITICO HA PRESENTATO UN ESPOSTO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, PER DENUNCIARE QUANTO E' SUCCESSO

Articolo…, tratto da… www.stampalibera.it!

Soldi in cambio di voti: è la richiesta che avrebbe ricevuto il sindaco di Cinisi Gianni Palazzolo, segretario regionale in Sicilia di Azione e candidato alle Politiche del 25 settembre, che ha presentato un ESPOSTO in Procura per denunciare l’accaduto.

“Ho davvero l’amaro in bocca – dice il sindaco nel video – il consenso NON si compra! Il voto deve SEMPRE essere libero. Ho presentato un ESPOSTO in Procura”.

“Far crescere il consenso con i soldi – ha spiegato Palazzolo in un video che pubblichiamo – non appartiene a me e neanche a tanti politici di liste diverse che stanno partecipando alle competizioni elettorali. Questi episodi vanno denunciati alla Procura della Repubblica e anche pubblicamente perché il consenso deve essere assolutamente libero”.

Palazzolo ha poi lanciato un appello a votare agli elettori: “Non è inutile, andando a votare riducete a minoranza questi personaggi squallidi che portano i voti in cambio di somme di denaro. Questi capibastone dei quartieri ledono la dignità e il futuro dei vostri figli. Non vendete mai il vostro consenso e la libertà di dare ai vostri figli un futuro”.

Secondo Palazzolo in questa campagna elettorale si sta parlando troppo poco di legalità: “Penso che quello che è successo a me – ha concluso – succede a tanti altri candidati e non normale”.