“Solo gli stupidì non ammettono di aver sbagliato… come il sindaco dice sempre”. Lo ha riferito in una nota odierna il sindacalista della Unione italiana del lavoro di Messina, Michele Barresi.

Barresi ha proseguito: “e gli assessori della giunta De Luca non lo fanno quando invece di accampare scuse e dare alla UIltrasporti degli -sciacalli- dovrebbero solo ammettere di essere stati inadeguati al ruolo e che hanno sbagliato a non prendere per tempo provvedimenti che hanno ridotto ieri e oggi nel caos la città. La prossima volta per cortesia, non cercate colpevoli, non provate a intimidirci ma tacete”.