“Sono davvero onorato e felice per la nomina a vice coordinatore di Forza Italia per la città di Messina. Sono pronto a dare il mio contributo ed a lavorare a fianco dei coordinatori cittadini Pio Amadeo e Giovanni Crimi per il rilancio del partito nel nostro territorio. Ringrazio Gianfranco Miccichè per la fiducia che mi sta dando, e l’onorevole Matilde Siracusano per avermi proposto questo incarico e, soprattutto, per l’intenso lavoro parlamentare che sta svolgendo alla Camera dei deputati per la città. Con lei, l’on. Tommaso Calderone e l’Assessore Bernadette Grasso, i consiglieri comunali e tutti i militanti, Forza italia ha una grande squadra ed io sono orgoglioso di farne parte”. Così Natale Cucè, presidente della III municipalità di Messina e neo vice coordinatore cittadino di Forza Italia.