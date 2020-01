Sono iniziati questa mattina, i lavori di pulizia del torrente Tara, un corso d’acqua che scorre al rione Giostra a Messina

Sono iniziati questa mattina, i lavori di pulizia del torrente Tara, un corso d’acqua che scorre nel rione Giostra a Messina. Gli interventi, sono stati richiesti dal consigliere della Quinta Circoscrizione Giovanni Bucalo.

Bucalo ha scritto in una nota: “esprimo soddisfazione, per il rilancio del territorio che per anni aveva visto solo una la manutenzione effettuata a macchia di leopardo, alcune porzioni addirittura non venivano pulite da oltre 15 anni”.

Nel luogo, hanno garantito la loro presenza: “l’assessore Massimo Minutoli, l’ing. Antonino Cortese (R.U.P. – Protezione Civile) e Marco Mancuso (geometra e direttore dei lavori)”.