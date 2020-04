“Sono molto preoccupato per l’atteggiamento di relax che ha assunto la popolazione del Sud, e in particolare quella della #Sicilia, negli ultimi giorni”. E’ questo quel che ha scritto oggi in un testo diffuso on line, il presidente siciliano Nello Musumeci.

Musumeci ha continuato: “finora abbiamo osservato rigorosamente le norme, secondo cui bisogna restare a casa. Ma ora c’è una sorta di -liberi tutti-, con l’errata consapevolezza che il peggio sia passato e con il fatalismo tipico e l’aria scanzonata di noi meridionali che ci possiamo concedere anche il lusso di un passeggiata di un’ora. Chi fa questo è un irresponsabile che mette a rischio la propria vita e quella degli altri”.

“Dobbiamo fare ancora qualche settimana di sacrificio se il picco deve arrivare dobbiamo evitarlo, altrimenti vanifichiamo gli sforzi incredibili di tantissime famiglie che non possono più fare la spesa e che hanno spento persino il frigo perché non hanno più nulla da conservare”.

