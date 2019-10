“Sono sconcertato” [Video]

SONO SCONCERTATO!Credo di aver scoperto che il fondo dei dirigenti per l’ indennità di posizione e di risultato era gonfiato del 300% e dopo la mia elezione qualcuno ha fatto delle correzioni per renderlo gonfiato solo del 150%.C’era chi sapeva ma ha taciuto!Le ultime tre nottate le ho dedicate a questi faldoni.Se la situazione sarà confermata dagli accertamenti che ho richiesto al segretario generale, tutti i dirigenti comunali, anche quelli andati in pensione, dovranno complessivamente restituire circa 400 mila euro l’anno dal 2010 in poi.Guardatevi il video e fatevi le vostre valutazione!

Pubblicato da De Luca Sindaco di Messina su Martedì 15 ottobre 2019