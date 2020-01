Sono tornati a protestare stamane, i “letturisti” Amam, presenti a Palazzo Zanca, Femca Cisl: «Attendiamo il bando da mesi»

UN INCONTRO CON IL SINDACO DI MESSINA CATENO DE LUCA, E' FISSATO PER VENERDÌ PROSSIMO

Da mesi attendono la pubblicazione del bando. Sono gli undici “letturisti” Amam che questa mattina sono tornati a protestare a Palazzo Zanca per chiedere la pubblicazione del bando funzionale alla loro riassunzione. Dalla scorsa estate, infatti, si sprecano le rassicurazioni da parte dell’Amam e dell’amministrazione.

«Resteramo qui sino a quando sarà necessario – ha detto Stefano Trimboli, segretario generale della Femca Cisl di Messina – ormai aspettiamo da mesi che il bando venga pubblicato e all’interno del quale, non ci dimentichiamo, ci dovrà essere una clausola di salvaguardia che garantisca il riassorbimento dei lavoratori. I tempi, rispetto alle promesse, si sono inspiegabilmente allungati. Le rassicurazioni dell’Amam e dell’Amministrazione comunale adesso devono diventare fatti concreti perché i lavoratori sono, ormai, fermi da troppi mesi».

In tarda mattinata, il sindaco De Luca ha incontrato il segretario generale della Femca, Stefano Trimboli, fissando un appuntamento per venerdì prossimo per discutere della vertenza alla presenza dei vertici dell’Amam.