COSI' SI CHIEDE IL SINDACO DI MESSINA CATENO DE LUCA IN UN SUO POST PUBBLICATO SULLA PROPRIA PAGINA FACEBOOK, IN RIFERIMENTO AD UN ALTRO POSTATO DAL CONSIGLIERE PENTASTELLATO ANDREA ARGENTO, IN TEMA DI RIFIUTI

Questo, si domanda il sindaco peloritano Cateno De Luca, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, in relazione ad un altro postato dal consigliere comunale Andrea Argento in tema di rifiuti: “sotto i capelli niente?”.

“Qui siamo a Messina (una anno di nuova e buona amministrazione) non a Roma (amministrazione a 5 stalle da oltre tre anni). Purtroppo si ripete l’azione denigratoria da caccia all’uomo del solito consigliere comunale capo del gruppo dei telecomandati a 5 stelle! Non me la prendo con loro perché sono anime innocenti strumentalizzati ad arte! Tutti ci riconoscono che la situazione sta migliorando ed il buon Argento dovrebbe guardare i dati ufficiali dello smaltimento del 2019 rispetto al 2017 e 2018 per apprezzare il lavoro svolto da MessinaServizi azienda inesistente dotata di mezzi sgarrupati forzatamente presi da Messina Ambiente. Da appena 5 mesi sono iniziati ad arrivare i mezzi per poter svolgere il servizio essendo stati necessari i tempi di gara”.

“Posso affermare senza tema di smentita, che ogni sito sotto indicato dal sotto i capelli niente, dopo che viene bonificato, ritorna ad essere una discarica a distanza di qualche giorno a causa di alcuni messinesi sporchi nell’anima”.

“Non aggiungo altro, perché è inutile parlare a chi sotto i capelli ha sempre dimostrato in consiglio comunale di non avere niente! Tutto questo perchè oggi il Quotidiano La Repubblica di Sicilia non indica più la Città di Messina, come Città degli zozzoni, come Catania e Palermo”.