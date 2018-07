Sport (Pugilato): il messinese Edgar Muyodi, vince ad Acireale

Articolo, tratto da: “www.messinaindiretta.it”.

“Si è svolto sabato 7 luglio ad Acireale, presso il chiosco Sole Luna in via Matteo Ragonisi, il 4° Trofeo Nazionale di Pugilato, torneo interregionale. Ad incrociare i guantoni, per quello che ormai è diventato un classico torneo estivo per gli amanti del pugilato, sono stati i migliori pugili provenienti dalla Sicilia, della Calabria e della Puglia. Il boxeur Edgar Muyodi della A.S.D. Meeting Club Messina, del maestro Alessandro Forganni, è stato impegnato nell’unico match della categoria Senior +91kg contro l’avversario Santo Trovato della A.S.D Boxing Team Catania ring”.

“La cronaca dell’incontro ha visto il pugile messinese, al suo 3° match ufficiale, sovrastare fin dall’inizio l’avversario mandandolo al tappeto dopo pochi secondi con una serie rapida a 2 mani, conteggio dell’arbitro e riparte l’incontro con un secondo attacco micidiale del messinese che chiude all’angolo l’avversario e lo atterra con una combinazione doppio destro alla figura e al viso, secondo conteggio arbitrale e l’incontro riparte, ma viste le difficoltà l’arbitro non può fare altro che decretare il ko tecnico a meno di due minuti dall’inizio del match”.