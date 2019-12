Stamane nell’aula consiliare di Palazzo dei Leoni a Messina, si è parlato di raccolta differenziata

Questa mattina nell’aula consiliare di Palazzo dei Leoni, nel corso di un incontro organizzato dal Comitato amministratori condominiali messinesi si è parlato di raccolta differenziata. Il dibattito, si è snodato lungo l’argomento riguardante il mancato rispetto dell’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale che prevedeva la possibilità per i condomini di ottenere da MessinaServizi i mastelli familiari piuttosto che i grandi carrellati condominiali.

Dice il portavoce Santi Daniele Zuccarello: “il Tar dà questa possibilità ai messinesi, ma l’azienda MessinaServizi sta disattendendo questa opzione, nonostante le insistenze degli amministratori. Non vorremmo che l’azienda continui a distribuire i carrellati perché non ha mastelli a sufficienza per tutte le famiglie”.

Prosegue e conclude Zuccarello: “abbiamo inoltre preso posizione sull’ordinanza del sindaco di pochi mesi fà, che riguardava la certificazione delle acque bianche e delle acque nere per ogni singolo condominio che diventa un ulteriore costo per i condomini, certificazione che – secondo lo stesso Zuccarello – dovrebbe essere fatta dal Comune o dall’AMAM considerando che paghiamo gli allacci alla fognatura ed all’acqua, visto che inoltre i palazzi già hanno l’abitabilità, l’agibilità e tutto il resto, forse perché è tutto uno scarica barile che comporterà ulteriori oneri per i cittadini”.