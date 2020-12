“Stamattina è iniziato l’esame della legge di Bilancio nell’aula di Montecitorio, tra le tante misure che stiamo portando avanti per le famiglie e i lavoratori, rimane l’amarezza di non essere riusciti a fare approvare l’emendamento sulla Canapa Industriale per solo due voti”. E’ questo quanto ha scritto oggi on line, la portaVoce messinese del M5S alla Camera dei deputati, Antonella Papiro.

La #pentastellata ha proseguito: “grazie all’alleanza in Commissione di Lega, Fratelli d’Italia, Partito Democratico e Italia Viva, abbiamo perso la possibilità di fare entrare nelle casse italiane 1 miliardo di euro. I cittadini devono sapere chi sono i responsabili”.