“Stanno smontando il Giardino delle Luci e la Pista di Ghiaccio è chiusa, perché non in regola”. A riferirlo con un post di oggi pomeriggio pubblicato su Facebook, è l’ex consigliere comunale di Palazzo Zanca, Santi Daniele Zuccarello.

Zuccarello precisa: “Messina Incentro ha avuto l’intera piazza per poter dare un #Natale alla città ma ha dimostrato approssimazione e a tratti, incompetenza. Personalmente dispiace tantissimo che sia finita così perchè #Messina e noi Cittadini, non ci meritiamo questo. Spero che l’Amministrazione, il prossimo anno, smetta di affidarsi a certe associazioni e faccia rete con realtà più consolidate”.

“Auspico che il sindaco dia la giusta dose di responsabilità agli Assessori Scattareggia e Musolino visto che sono i primi firmatari di questa proposta natalizia, e avevano piena coscienza di tutto. Il prossimo anno #PrimaMessina e poi gli interessi della tasca degli amici, la piazza è pubblica non si affida per fare arricchire qualcuno, senza che la comunità abbia un ritorno. Zero spettacoli gratis zero abbellimento per la citta’, solo una piazza piena di business”.