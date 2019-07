Start: controlli sui lavori di riqualificazione del Mercato Sant’Orsola, da parte del sindaco di Messina, onorevole, avvocato Cateno De Luca, dopo che nei giorni scorsi ha disposto la chiusura della struttura dal 21 al 28 luglio.

Ecco cosa ha scritto stamane De Luca sulla sua pagina Facebook: “anche in questo mercato ognuno faceva quel che voleva in condizioni igienico sanitarie indescrivibili. In passato vani sono stati i tentativi di chiudere anche questo mercato per sanificare e riqualificare ma noi con le nostre buone maniere ci siamo riusciti. Anche qui oltre il 50% dei marcatali non pagava da dieci anni e tanti erano abusivi. Ora o paghi o fuori”!