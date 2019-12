Stato di emergenza: “lavoriamo insieme”. A dirlo in una nota pubblicata oggi on line, è Alessio Villarosa il sottosegretario pentastellato al Ministero dell’Economia e Finanze della Città del Longano.

Villarosa continua e conclude: “invito tutti i comuni siciliani colpiti dagli eventi degli ultimi giorni a richiedere (so che il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si sta già muovendo) alla Regione Siciliana di deliberare lo Stato di calamità in modo tale da far avviare l’iter della richiesta per permettere al Consiglio dei Ministri di deliberare, qualora ci fossero tutti i presupposti, lo stato d’emergenza nazionale ed intervenire prontamente come fatto con altri territori”.