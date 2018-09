Stefano Candiani, il commissario regionale della Lega in Sicilia, terra’ una conferenza stampa a Messina alle ore 11

Questa mattina alle ore 11, il sottosegretario agli Interni e commissario regionale in Sicilia della Lega di Matteo Salvini, Stefano Candiani, terra’ una conferenza stampa a Messina, nel Salone delle Bandiere.

All’evento, e’ prevista la partecipazione di: “Fabio Cantarella (coordinatore regionale agli enti locali del partito), Matteo Francilia (responsabile provinciale), Carmelo Lo Monte (onorevole), Dino Bramanti, Salvatore Serra e Giovanni Scavello, questi ultimi consiglieri comunali del Gruppo leghista”.

Tema dell’incontro, sara’ l’analisi della situazione politica regionale e di quella locale.

Dopo questa iniziativa, il politico presenzierà alla seduta della Commissione consiliare Bilancio del Comune di Messina. In questa circostanza, voluta dai consiglieri comunali della Lega, sara’ possibile per il presidente della Commissione, una sua esposizione dello stato di deficit delle casse comunali, in attesa di una valutazione di predissesto o di un piano di riequilibrio, la cui competenza, investe tra le varie istituzioni, direttamente il Ministero dell’Interno.

Di pomeriggio, poi, alle 15 sempre nel Salone delle Bandiere, infine, Candiani incontrerà i dirigenti messinesi e simpatizzanti della Lega, per dibattere su temi che riguardano il partito e il territorio.