“Sto per recarmi alla Camera dei Deputati per concludere i lavori sulla Legge di Bilancio”. Ha scritto così stamani su Facebook, la portaVoce #pentastellata messinese…, Antonella Papiro.

La Papiro ha proseguito: “e mentre cammino non posso evitare di pensare che questa è una giornata importante e storica per il nostro Paese. Finalmente è arrivato il vaccino e con esso una nuova speranza di uscire presto da questa situazione surreale. Una grande emozione per gli italiani e per tutti gli uomini e le donne, del personale sanitario, che saranno i primi a vaccinarsi”.

“Chiaramente, non mi sento di creare nessuna polemica con chi la pensa diversamente (ognuno è libero di informarsi e scegliere secondo la propria coscienza), ma per me questo rimane un grande giorno da ricordare”.

“#Pfizer”.