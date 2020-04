“Sto rientrando in Sicilia, dopo una settimana ricca di attività a Montecitorio”. Questo lo ha scritto nella serata del 16 aprile 2020 in un post su Facebook, il deputato nazionale messinese piddino, Pietro Navarra.

Cosi’ ha proseguito Navarra: “in Aula alla Camera abbiamo votato la conversione del DL dei giochi Olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. In Commissione Bilancio abbiamo incardinato in sede referente il disegno di legge di conversione del DL Cura Italia e avviato la discussione. Sempre in Commissione Bilancio, ho relazionato sullo schema del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze concernente l’erogazione di misure di sostegno agli organi di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie, poi approvato dalla Commissione”.

“In Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali abbiamo discusso, in sede consultiva, il DL 19/2020 in tema di misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19″.

“Ieri pomeriggio, una volta finiti i lavori in aula e in commissione, con il gruppo PD della Commissione bilancio abbiamo organizzato il lavoro per la redazione e la presentazione degli emendamenti al DL Cura Italia i cui termini di consegna sono appena scaduti”.

“In questo difficile periodo sono tantissimi i problemi da affrontare, l’emergenza sanitaria e le conseguenze sociali ed economiche sono durissime ed il Parlamento deve fare tutto il possibile per il Paese”.