Stretto di Messina, aggiornamenti: “Questa la situazione attuale (sono in costante contatto con la Prefettura)”. Ha scritto ciò’ stamane in una nota, la portavoce nazionale alla Camera dei deputati del M5S, Angela Raffa.

La Raffa ha continuato: “ieri tra sindaco metropolitano di Reggio Calabria e presidenti di regione, è stato consentito ai nuclei familiari con minori e donne incinta di arrivare in Sicilia (circa 37 autovetture). Al momento una sessantina di persone sono all’Hotel Europa, dove ovviamente non vogliono stare a fare la quarantena perché vogliono tornare nelle loro città di origine”.

“Una quindicina sono ancora a Tremestieri. Gli altri (dalla prefettura di Messina mi dicono un’altra sessantina) sono ancora in Calabria dove la situazione è tesa. Vi sono poi ulteriori 13 persone arrivate con il treno, che al momento sono bloccate in una sala di attesa improvvisata alla stazione Villa San Giovanni. Appena so qualcosa di più vi faccio sapere. Perché in questo Paese è così difficile rispettare le disposizioni di legge resta un mistero che ancora devo capire (finita questa emergenza, adesso non è il tempo delle polemiche, si dovrà andare in fondo alla questione)”.