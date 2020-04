COSÌ HA SCRITTO STAMANE, IL SINDACO, L'ONOREVOLE CATENO DE LUCA PER COMMENTARE UN FILMATO DA LUI MESSO IN RETE... NEL QUALE DOCUMENTA LA SITUAZIONE ESISTENTE NEGLI SCALI PORTUALI CITTADINi

Stretto di Messina: “Chi non si e’ prenotato, non puo’ passare”. Cosi’ ha scritto stamane il sindaco, l’onorevole Cateno De Luca per commentare il video postato in rete… nel quale documenta la situazione esistente agli scali portuali cittadini.