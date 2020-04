Stretto di Messina: “Questa, la situazione delle ore 18:00”! Ieri sera, ha scritto cosi’ in Facebook il sindaco Cateno De Luca.

De Luca ha specificato: “oltre 80 macchine, sono rimaste senza poter imbarcare e se ne parlerà per le ore 22:00”!

Altro messaggio pervenuto: “ho espressamente chiesto alle forze dell’ordine, se i pendolari avessero una precedenza e mi hanno detto di no E’ normale che si riempia la nave (quella piccola) se tra le 8:00 e le 18:00 non ci sono altre corse Per inciso, chi è in prima fila è qui dalle 16:30. Ti lascio alla diretta”.