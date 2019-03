Su proposta del referente, Alessandro Romeo

A proporlo, per la -Lega giovani Sicilia occidentale- è stato il referente Alessandro Romeo che ha lanciato l’iniziativa di far operare il Gruppo in favore della cittadinanza.

In una nota, si evidenzia che: “da oggi adulti e ragazzi sanno a chi affidarsi per qualsiasi problematica che riguardi la cittadinanza. Saremo veramente al fianco dei cittadini siciliani per qualsiasi cosa, siamo partiti dalle scuole qualche mese fa, continueremo senza sosta perché i siciliani possano ritrovare la fiducia persa, negli ultimi anni, nella politica”.

Ed ancora: “nella locandina che troverete in tutti i social della Lega giovani, i contatti ai quali rivolgersi qualora si avverta una problematica. È il caso di invitare, qualora volessero, i siciliani, all’evento di Domenica 17 Marzo presso il Teatro Al Massimo alle ore 10.30. Per l’occasione il Partito e il Movimento giovanile incontrerà la cittadinanza. Sarebbe un occasione per farci conoscere e per mostrare a tutti la nostra convinta #rivoluzionedelbuonsenso”.