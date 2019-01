Sui Centri Sociali per gli anziani, a Messina

A scriverlo, è il consigliere comunale piddino di Palazzo Zanca, Libero Gioveni, che sottolinea: “mi fa ben sperare la risposta data dall’assessore ai Servizi Sociali Calafiore e controfirmata dal sindaco De Luca ad una mia recente interrogazione con la quale avevo chiesto la realizzazione in città di Centri Sociali per i nostri tanti anziani che, purtroppo, non hanno dei punti di riferimento stabili in cui ritrovarsi per poter trascorrere dei momenti ludici e socio-ricreativi”!

“Come potete leggere nella risposta, con la costituenda nuova -Social City- saranno realizzati e gestiti anche dei centri diurni per anziani”!