Sui fondi Ecopass e gli svincoli, interviene l’ex sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca

A scriverlo, è l’ex sindaco di Messina, Giuseppe Buzzanca: “fondi Ecopass e svincoli. ASSOLTO… oltre ogni ragionevole dubbio”.

“Dopo 7 anni, la Corte di Cassazione cassa senza rinvio e mi ASSOLVE perché il fatto non sussiste. Il Tribunale di Messina nel 2016 mi aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 senza sospensione condizionale della pena (il pm aveva chiesto 4 anni). La Corte d’Apello nel 2018, pur riducendo la pena ad un anno, aveva confermato la sentenza di condanna per il reato di abuso d’ufficio. Anche in questo caso (é la quarta assoluzione), nutrendo da sempre rispetto e fiducia nella Giustizia, ho aspettato in silenzio, difendendomi nei processi”.

“Dopo aver attraversato il tunnel infernale dei processi sono ancora vivo! Restano l’amarezza ed il dolore che ho dovuto sopportare per tanti anni. Ringrazio la mia famiglia, che mi é stata vicina, e chi mi ha difeso (Marcello Scurria, Tommaso Autru Riolo e Giorgio Perroni che ieri ha discusso in Cassazione). Pubblico solo qualcuno degli articoli, spesso a nove colonne, che informava i lettori della mia condanna. Spero che anche alla sentenza di assoluzione venga riservato lo stesso rilievo e la stessa collocazione”.