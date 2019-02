Sul danneggiamento di Casa Cammarata a Messina, interviene il consigliere della 3^ Circoscrizione Alessandro Geraci

Sono queste, le parole del consigliere pentastellato della 3^ Circoscrizione di Messina, Alessandro Geraci in merito al danneggiamento della «Casa cavaliere Cammarata», sulla cui valorizzazione si batte da mesi: “credo non si tratti di un atto vandalico, ma di un incidente avvenuto questa mattina a causa della manovra di un mezzo pesante. Le opere all’interno per fortuna, non sono state, nè danneggiate, nè rubate”.

Geraci, conclude: “fa rabbia, che Dipartimento e Giunta non abbiano ancora fatto nulla per mettere in sicurezza la Casa, malgrado nella delibera Quartiere presentata di recente, il primo step fosse proprio la messa in sicurezza del muro perimetrale e quindi dell’intera struttura. Spero che questo incidente, serva adesso da stimolo per dare finalmente inizio ai lavori. Ho appena avuto conferma dalla Polizia Municipale, che sono state acquisite le immagini delle telecamere della zona per identificare gli eventuali autori del sinistro avvenuto stamane”.