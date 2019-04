Sul Decreto Crescita, che varerà il Governo, dice la sua il consigliere comunale Nello Pergolizzi di LiberaMe

Lo dice, il consigliere comunale di LiberaMe, Nello Pergolizzi: “ritengo che in presenza di scelte importanti che il Governo Nazionale dovrebbe assumere nei prossimi giorni con l’approvazione del -Decreto per la crescita-, che potrebbe vedere escluso il comune di Messina da qualsiasi finanziamento, i nostri rappresentanti politici in Parlamento (in particolar modo quelli del Movimento 5Stelle e della Lega), alla Regione, il sindaco e tutti gli amministratori della nostra città, dovrebbero lavorare nella stessa direzione”.

Prosegue Pergolizzi: “a prescindere della propria appartenenza politica, nell’interesse esclusivo della nostra città”.