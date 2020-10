Sul Dpcm del 24 ottobre 2020, Nello Musumeci (governatore della Sicilia): “La chiusura di bar ristoranti e pizzerie alle 18?“

“La realtà della Sicilia non è quella di altre regioni del Nord. Non escludiamo che ci si possa arrivare, e speriamo di no, ma se in questo momento è possibile far lavorare alcune categorie perché non lo si deve fare?“. A dirlo è stato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso di ‘Tg2 Post’ di ieri sera, sottolineando le sue perplessità sul Dpcm (del 24 ottobre 2020 emesso dal premier Giuseppe Conte) che ha imposto la chiusura di bar e ristoranti alle 18.

Sull’obbligo di chiusura per teatri e sale cinematografiche, ha spiegato il governatore: “Consentire i musei aperti e i teatri chiusi mi sembra un ‘non senso’”.

Ha concluso Musumeci: “Il Dpcm dell’altro ieri ci lascia perplessi sulla chiusura alle 18 di ristoranti, pizzerie e bar… si tratta di una situazione sinceramente penalizzante“.